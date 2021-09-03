Россельхозбанк поздравил воспитанников «Надежды» с Днем знаний

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Вот уже больше 13 лет коллектив Кемеровского филиала шефствует над воспитанниками детского дома «Надежда» в с. Верх-Тайменка, Юргинского района. Сотрудники филиала ко «Дню знаний» подготовили для ребят подарки. Но просто подарить портфели, канцелярию, мячи и игры - решили этим не ограничиваться. Решили провести для детей урок финансовой грамотности.

От начальника отдела кассовых операций Натальи Гашинской Ребята узнали историю происхождения денег, что раньше в разных странах применяли в качестве обменной валюты, когда и где появились первые бумажные деньги. А также они узнали, какие сейчас используются способы защиты денежных купюр от подделки. Детям рассказали о разных степенях защиты, которые можно увидеть или нащупать, рассмотрели микроузоры на специальном детекторе. А вы знали, что в микроузоре на купюрах можно рассмотреть изображения рыб, медведя, тигра?

Директор детского дома Наталья Турий выразила огромную благодарность всему коллективу Кемеровского филиала Россельхозбанка за доброту, отзывчивость и неравнодушное отношение к сиротам.

«Спасибо, что вы всегда помните, всегда рядом! От сегодняшней встречи дети в восторге, им очень понравилось!» - отметила Наталья Турий.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).