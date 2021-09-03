Скотомогильники с сибирской язвой могут стать угрозой для Кузбасса

Сибирская язва даже в местах захоронения представляет угрозу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыва и Кемеровской области поступила информация о нарушениях в местах сибиреязвенных захоронений.

Их нашли в Новокузнецком, Тисульском, Беловском и Тяжинском муниципальных районах. За нарушения ветеринарных правил, а именно «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», юридические лица администраций указанных районов вынуждены выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей на каждое юридическое лицо.

Угрозу распространения страшной болезни несут неогороженные скотомогильники: ограждения на них частично или полностью разрушены, а также отсутствуют опознавательные таблички. В местах захоронения почва считается опасной для жизни и здоровья людей и животных, так как уже десятилетиями отравлена спорами сибирской язвы. Из-за отсутствия ограждений на землю могильников могут попадать как люди, так и животные, тем самым заражаясь и распространяя заразу.

Россельхознадзор просит обратить внимание граждан на места загородного отдыха: бетонная плита в чистом поле с табличкой или без, часть ограждения или заросшие холмы с костями животных могут быть теми самыми могильниками. Ходить по такой земле и тем более прикасаться к чему-либо может быть опасно для здоровья. Поэтому в таких случаях нужно срочно сообщить о найденном захоронении ветеринарным специалистам.