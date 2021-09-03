В Кемерове на несколько дней перекроют участок дороги

Сквозной проезд по улице Черняховского будет закрыт. Фото: администрация города Кемерово

В мэрии Кемерова сообщили, что движение остановят из-за строительства теплосети.

Работы по строительству теплосети начнутся уже через три дня - 6 сентября. Они будут проходить в районе дома №8 по улице Черняховского. Также отмечается, что схему движения изменят: организуют пропуск встречного транспорта.

А с 24 сентября по 27 сентября движение будет перекрыто совсем, а именно сквозной проезд по улице Черняховского будет закрыт от проспекта Ленина до Коммунистической улицы. Однако водители смогут объехать строительные работы по улицам Дзержинского и Чкалова.