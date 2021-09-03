Четыре человека погибли в погребе от отравления угарным газом

Подготовка овощей на зиму связана с риском для здоровья Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Илья Середюк в своем Instagram обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности во время подготовки заготовок на зиму.

Сезон заготовок - это не только предвкушение малосольных огурчиков с картошкой и квашеной капусты, но и риск для здоровья и даже жизни. А опасно это может быть из-за угарного газа, отсутствия кислорода, неисправной вентиляции или простой неосторожности.

- Я обращаюсь ко всем с просьбой соблюдать меры безопасности. Во-первых, не проводить работы в одиночку. Во-вторых иметь страховочную веревку. В-третьих, тщательно вентилировать погреб и, конечно же, почаще выходить на свежий воздух, - обратился глава Кемерова в своем Instagram.

Только за одну неделю уже произошло шесть трагических случаев. И если в двух из них спасателям удалось вовремя помочь и спасти жизнь людям, то в четырех - уже нет. Именно из-за этого Илья Середюк призвал граждан к осторожности и попросил беречь себя и своих близких.