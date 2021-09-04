Смертельная забота: в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» погибли животные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В кузбасском музее-заповеднике произошло несчастье - умерли белочки из-за лакомств, которые принесли посетители. О случившемся сообщили представители «Томсской писаницы» в Instagram. По заключению ветврача инцидент произошел по вине посетителей, которые накормили животных несвойственной для них пищей.

– По всей территории зоопарка развешаны предупредительные таблички, все равно пытаются проявить «заботу» и покормить животных ядовитыми для них лакомствами (солеными орешками, чипсами, жвачкой, леденцами и т. п.), – отмечено в сообщении.

Сотрудники уточняют, что животных запрещено кормить продуктами, которые привезли из дома. При желании можно приобрести безопасный корм в «Лавке лакомств» на территории музея-заповедника.