В Кемерове без вести пропал бывший актер театра. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове ищут бывшего актера известного театра. 25-летний Максим Герцев пропал 3 сентября, он уехал на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и бесследно исчез. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 180 сантиметр, у него нормальное телосложение, волосы светло-русые и зелено-голубые глаза. На нем были темно-зеленая водолазка, черные брюки, белые кроссовки и черная кепка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.