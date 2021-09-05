На семь городов Кузбасса пришлось две трети новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб области назвал территории Кузбасса, где за минувшие сутки были выявлены 172 заболевших коронавирусом. На воскресенье, 5 сентября, таких территорий 22, среди них 13 городов и 9 районов.

Две трети диагнозов — 126 — подтвердилось у жителей семи городов Кузбасса. Лидером на этот раз стал Новокузнецк — 32 случая, на втором месте Кемерово — 28, на третьем — Прокопьевск с 15 случаями. Четвертое место поделили Белово и Междуреченск, где заболели по 14 человек, На пятом — Осинники, где диагноз подтвердился у 12 человек и на шестом Анжеро-Судженск — с 11-ю заболевшими.

Далее идут: Юрга – 8, Новокузнецкий район – 6, Мыски – 5, Таштагольский район – 4, Тайга , Гурьевский и Юргинский округа — по 3 заболевших, Калтан, Краснобродский, Киселевск, а также Ижморский, Яйский и Яшкинский округа — по 2 больных, в Кемеровском и Прокопьевском округах - - по 1 заболевшему.

Всего в регионе лечение от коронавируса получают 1593 пациента с диагнозом COVID-19. А с начала пандемии коронавирусом заболели уже 52759 человек.