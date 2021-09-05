Четыре ковид-больные пациентки скончались за сутки в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе скончались четыре пациентки с коронавирусомю. Причиной смерти всех женщин стало осложнение болезни - двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне различных сопутствующих заболеваний. Например, у всех четырех имелась патология сердечно-сосудистой системы, у двоих также был сахарный диабет.

Возраст умерших женщин — от 50 до 80 лет. Так самая младшая из пациенток — жила в Прокопьевске, самая старшая — в Кемерове. Две другие пациентки — 1960 и 1961 годов рождения - были жительницами Новокузнецка и Киселевска.

Всего с начала пандемии коронавирус не смогли пережить 1162 человека, в том числе два подростка 14 и 16 лет.

Всего же колдичество заболевших с марта 2020 года в Кузбассе составило уже 52729 человек, выздоровели - 49974, 1593 — продолжают болеть на сегодняшний день.