Огромный портрет кузбасского металлурга Михаила Курако появился на улице Новокузнецка

Фото: Юлия ШАЙДУЛИНА.

В Новокузнецке в очередной раз решили увековечить память кузбасского металлурга Михаило Курако - основателя отечественной школы доменного производства, стоявшего у истоков Кузнецкого металлургического комбината. На этот раз - огромным портретом на весь торец четырехэтажного дома, расположенного по улице Кирова, 5.

Над портретом работает известный барнаульский художник Евгений Алехин. Процесс рисования граффити начался накануне и должен закончиться уже сегодня вечером. Однако новокузнечане уже могут им любоваться.

Напомним, ранее в Новокузнецке появился огромный портрет ученика Курако — Ивана Бардина, а также портреты Валерия Высоцкого и Владимира Машкова.