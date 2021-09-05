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Общество5 сентября 2021 11:21

Огромный портрет кузбасского металлурга Михаила Курако появился на улице Новокузнецка

Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Фото: Юлия ШАЙДУЛИНА.

Фото: Юлия ШАЙДУЛИНА.

В Новокузнецке в очередной раз решили увековечить память кузбасского металлурга Михаило Курако - основателя отечественной школы доменного производства, стоявшего у истоков Кузнецкого металлургического комбината. На этот раз - огромным портретом на весь торец четырехэтажного дома, расположенного по улице Кирова, 5.

Над портретом работает известный барнаульский художник Евгений Алехин. Процесс рисования граффити начался накануне и должен закончиться уже сегодня вечером. Однако новокузнечане уже могут им любоваться.

Напомним, ранее в Новокузнецке появился огромный портрет ученика Курако — Ивана Бардина, а также портреты Валерия Высоцкого и Владимира Машкова.