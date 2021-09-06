Глава Кемерова показал мусор, который извлекли спасатели из Томи. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Cпециалисты Кемеровской службы спасения вновь очистили от крупногабаритного мусора реку Томь в районе Притомской набережной. Об этом рассказал Илья Середюк в Instagram.

Мэр рассказал, что экипаж спасателей с помощью спецтехники вытащил из реки металлическую арматуру, детскую ванну и пять автомобильных шин.

Одна из жительниц поинтересовалась, откуда в реке появилась ванна.

— Приплыла, — ответил градоначальник.