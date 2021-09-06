Житель Кемерова предложил ввести единые стандарты на музыкальный репертуар в автобусах. Фото: АПК.

В Кемерове один из жителей обратил внимание на неприятную музыку, которая звучит в салоне пассажирского автобуса №23. Мужчина отметил, что пассажиры не должны страдать из-за музыкальных предпочтений водителя. Горожанин предложил ввести единые музыкальные стандарты, которые должны быть установлены на уровне управления транспорта и связи администрации города. Об этом он рассказал на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

- Я понимаю, что водителя мало беспокоит, что в салоне находятся уставшие после работы пассажиры, маленькие дети, пожилые люли, а у кого-то музыкальные предпочтения могут в корне отличаться, - сообщил житель.

Кемеровчанина интересует, существует ли утвержденные стандарты для общественного транспорта, а также как контролируется их соблюдение.

В ответ жителю пояснили, что рейды проводятся регулярно, в том числе на предмет внешнего вида новых автобусов. Кроме того, уточнили, что нарушителей привлекают к дисциплинарной ответственности.

- Обращение направлено перевозчику для проведения внепланового инструктажа водительского состава по недопущению звучания музыки в салоне транспортного средства, а также для выявления автобуса, в котором находятся лишние надписи, символика, шторки, - сообщается в официальном ответе.