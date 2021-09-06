Названы территории Кузбасса, где выявили 169 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 169 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - 37. В Прокопьевске - 18. В Междуреченске - 16. В Анжеро-Судженске - 11. Десять - в Белове. Восемь - в Осинниках. Семь - в Мысках. Шесть - в Юрге. По пять - в Киселевске и Новокузнецком МР. Три - в Таштагольском МР. По два - в Калтане и Прокопьевском МО. По одному - в Ленинске-Кузнецком и Гурьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 52 898 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 50 154 выздоровели, 1167 скончались, 9 595 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.