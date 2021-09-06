Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2020 год. Клиенты пользовались новыми продуктами компании во время самоизоляции, социальные предприниматели в регионах получали помощь для сохранения своего дела, люди могли работать и учиться в привычном режиме, ведь Tele2 развивала сеть в местах незапланированной миграции трафика. Старшее поколение обучалось цифровым сервисам вместе с оператором, что стало особенно актуальным в эпоху перехода услуг в онлайн из-за пандемии.

В пандемию Tele2 не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей. Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи. Компания соотносит свою деятельность с целями ООН в области устойчивого развития, которые призывают защищать планету от загрязнений, повышать качество жизни и создавать равные возможности для людей.

– В пандемийный год Tele2 делала все, чтобы поддержать клиентов, сотрудников, партнеров и социальных предпринимателей. Мы не делили клиентов на своих и чужих – наши проекты были направлены на всех пользователей. В новой реальности «Другие правила» Tele2 стали правилами общечеловеческими, – сообщил Андрей Патока, генеральный директор Tele2.