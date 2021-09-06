В Кузбассе началось досрочное голосование на выборах 2021 года. Фото: АПК.

В Кузбассе первыми на выборах 2021 года проголосовали 22 жителя отдаленных труднодоступных поселков Тоз и Тутуяз Мысковского округа. К месту проведения досрочного голосования члены участковой комиссии добирались на автобусе, через Томь на паромной переправе и на катере по реке Мрассу.

Жители проголосовали на выборах в Госдуму РФ и на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Кузбасса созыва 2018-2023 гг. по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22.

При проведении досрочного голосования соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. Все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Также индивидуальные маска, перчатки и ручка были выданы каждому избирателю.

Также досрочное голосование пройдет в пяти отдаленных и труднодоступных поселках Кузбасса и общей сложности коснется более двух тысяч избирателей.