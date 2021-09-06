МегаФон назвал самые популярные сервисы по доставке еды в Кузбассе

Специалисты оператора проанализировали трафик, который абоненты компании из Кемеровской области тратят на сервисы доставки еды и продуктов. Фото: пресс-служба МегаФон.

Аналитики МегаФона выяснили, что жители Кемеровской области выработали привычку заказывать еду на дом, приобретенную за первый год пандемии. Более того, этим летом жители региона пользовались доставкой готовых блюд чаще, чем в период самоизоляции.

Специалисты оператора проанализировали трафик, который абоненты компании из Кемеровской области тратят на сервисы доставки еды и продуктов. Оказалось, что объем передачи данных на такие сайты и приложения за 8 месяцев 2021 года в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда в стране действовали наиболее жесткие санитарные ограничения.

Востребованность «еды на дом» заметно увеличилась в апреле 2020 года, когда в области действовал строгий режим самоизоляции, - тогда трафик на сервисы доставки за месяц вырос в 7 раз. В целом в это время нагрузка на сеть МегаФона значительно увеличилась, и компания ускорила темпы строительства базовых станций 4G в Кузбассе, чтобы обеспечить абонентов стабильным высокоскоростным интернетом.

В этом году в топ-3 самых популярных у жителей Кемеровской области местных ресурсов по доставке готовой еды вошли RiseofRice, Panda Rolls, Бирсити. Также жители региона значительно активнее стали посещать виртуальные гипермаркеты. Чтобы получить продукты и товары из магазинов, они чаще всего выбирают Сбермаркет, Delivery Club и «Ленту». Объем передачи данных на эти сервисы по сравнению с прошлым годом вырос в 2,5 раза.