В Кузбассе на переселение из аварийного жилья выделили почти пять миллиардов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации правительства Кузбасса 6 сентября на аппаратном совещании рассмотрели ход реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на начало сентября 2021 года.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов рассказал, что с 2019 года муниципалитеты Кузбасса заключили с собственниками ветхого и аварийного жилья соглашения о выплате компенсаций и муниципальных контрактов на приобретение квартир на общую сумму 4 миллиарда 926 миллионов рублей. На эти средства будет расселено 143 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Всего с начала действия региональной программы уже переехали в новые дома либо получили компенсацию за изымаемое жилье 5 739 человек или 2 628 семей. Кроме того, с 2019 года расселено 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

По данным Минстроя Кузбасса, в настоящее время площадь аварийного жилья, которая вошла в программу, составляет 485 тысяч квадратных метров - это 1 344 многоквартирных дома, в которых проживают 25,5 тысяч человек.

Для ускорения реализации программы в конце прошлого года Кузбасс защитил заявку на дополнительное финансирование в размере 2 миллиардов 107 миллионов рублей.