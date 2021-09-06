В Кузбассе почти шесть тысяч жителей трудоустроились на новые рабочие места за полгода. Фото: АПК.

В Кузбассе за первое полугодие 2021 года на вновь созданные рабочие места в организации региона, без учета субъектов малого предпринимательства приняли 5944 человека, по данным Кемеровостата. Уточняется, что в первом полугодии 2019 года были трудоустроены 4,1 тысячи жителей региона, а в 2020 году —3,4 тысячи человек.

Глава региона отметил, что динамично развивается строительство, в эту сферу на новые рабочие места за полгода трудоустроилось 1 100 специалистов. В школы и детские сады региона пришли работать 835 человек. На предприятия угледобывающей промышленности на новые рабочие места приняли 695 жителей. В новые и реорганизованные торговые организации трудоустроился 561 человек.

Кроме того, растет число трудоустроенных кузбассовцев, которые состояли на учете в центрах занятости населения. Своего работодателя за шесть месяцев 2021 года нашли 29,4 тысячи человек.