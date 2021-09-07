В Кузбассе без вести пропала 10-летняя школьница

В Киселевске 10-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. С 6 сентября о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 150 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волосы светло-русые и голубые глаза. На ней были синий фартук, темно-синяя школьная форма, бордовые колготки, красные кроссовки. С собой у школьницы был серо-голубой рюкзак.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девочки, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.