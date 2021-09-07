Мэр Кемерова рассказал о подготовке к отопительному сезону. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Кемерова сообщил, что остались считанные дни до запуска отопительного сезона. В настоящее время в городе проверяют готовность коммунальных служб, жилого фонда и предприятий к предстоящей зиме.

Всего в Кемерове действует 1378 объектов, которые участвуют в организации теплоснабжения - это трансформаторные подстанции, канализационные станции, водозаборы, котельные, ГРЭС и ТЭЦ. Уточняется, что на большинстве из них профилактические работы уже завершили.

За лето к отопительному сезону проверили почти 600 километров тепловых сетей, на 326 выявили нарушения, на 9 объектах работы продолжаются. Ремонтные работы тепловых и водопроводных сетей продолжаются на проспекте Октябрьском, бульваре Строителей и на улицах Сарыгина, Ноградской.

Паспорта готовности к отопительному сезону выдали 6 теплоснабжающим организациям, еще 3 - на подходе, продолжаются проверки. Также паспорта готовности получили 74 из 108-ми управляющих компаний и ТСЖ. До запуска отопления должны предоставить 3209 паспортов готовности - на каждый многоквартирный дом.

Глава города уточнил, что отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура не будет превышать 8 градусов в течение пяти дней.