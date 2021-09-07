Власти Кузбасса прокомментировали отсутствие мебели в отремонтированной школе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прокопьевске отсутствует мебель в школе №71, которую капитально отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая школа». В областном министерстве образования сообщили, что задержка действительно произошла.

Уточнили, что все оборудование поступит в образовательное учреждение в течение первой учебной четверти.

- В связи с эпидемией коронавирусной инфекции были введены ограничения, которые не позволили выполнить поставку в срок, - уточнили в министерстве.

Кроме того, учебный процесс возобновится в школе после установки оборудования. В настоящее время школьники продолжают обучение в образовательных организациях, в которых они учились в прошлом учебном году.