Власти Кузбасса прокомментировали отсутствие мебели в отремонтированной школе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Прокопьевске отсутствует мебель в школе №71, которую капитально отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая школа». В областном министерстве образования сообщили, что задержка действительно произошла.
Уточнили, что все оборудование поступит в образовательное учреждение в течение первой учебной четверти.
- В связи с эпидемией коронавирусной инфекции были введены ограничения, которые не позволили выполнить поставку в срок, - уточнили в министерстве.
Кроме того, учебный процесс возобновится в школе после установки оборудования. В настоящее время школьники продолжают обучение в образовательных организациях, в которых они учились в прошлом учебном году.