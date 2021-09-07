В Кузбассе откроется спорткомплекс с крупнейшим в Сибири скалодромом. Фото:instagram/vladimirchernov42.

Мэр Междуреченска сообщил, что в скором времени будет готов к открытию спорткомплекс «Звездный». Работы вошли в завершающую стадию. Владимир Чернов в соцсети рассказал, что уже полностью готов зал для хореографии, скалодром, сауны, в тренажерном зале осталось смонтировать оборудование, закончена чаша большого бассейна.

Градоначальник отметил, что лично контролирует ход работ и каждый день выезжает на объект.

- Думаю, не будет преувеличением, если скажу, что это один из самых грандиозных объектов для Междуреченска за последние несколько десятков лет, - отметил Владимир Чернов.

Также в спортивном комплексе помимо двух бассейнов - будет солярий, фито-бочки, детская комната для малышей, фитнес-зал и зал игровых видов спорта, пункт питания и крупнейший в Сибири скалодром.