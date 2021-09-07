Россельхозбанк: чаще всего потребительскими кредитами пользуются люди поколения Х

Фото: Россельхозбанк.

Россельхозбанк проанализировал кредитное поведение представителей различных поколений. По результатам проведенного РСХБ опроса, потребительский кредит наличными стал самым популярным у россиян кредитным продуктом (без учета ипотеки). При этом наиболее активными пользователями потребительскими кредитами (38% участников опроса) стали люди поколения Х (40-56 лет), которые используют заемные средства в основном на ремонт жилья или покупку автомобиля.

Реже всего к заемным средствам прибегают поколения миллениалов (25-40 лет) и зумеров (10-24 года). Только 12% респондентов, относящихся к возрастной группе от 18 до 40 лет, обращаются в банк за кредитом. Каждый второй участник опроса отметил, что старается не прибегать к кредитам чаще одного раза в год.

Потребительский кредит наличными стал самым востребованным кредитным продуктом у россиян всех возрастов. Об этом заявили 75% участников опроса, в основном - люди старших поколений: поколения Х (40-56 лет) и бейби-бумеры (57-75 лет).

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