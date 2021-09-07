В Кузбассе жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников и увеличить доход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 8 сентября пройдут уроки и вебинары по финансовой грамотности по случаю Дня финансиста. Об этом сообщили в областной администрации.

Для дошкольников, школьников и студентов проведут уроки по формированию основ финансовой грамотности. Также об инвестировании и приумножении дохода от бизнеса расскажут предпринимателям Кузбасса на вебинаре с 11.00 до 12.30 Ссылка на подключение vcs.imind.ru/#login_by_id. ID мероприятия для подключения: 376-946-9.

Вебинар, посвященный защите прав потребителей финансовых услуг и мерам по профилактике хищений со счетов пройдет С 12.00 до 13.00. Подключиться можно по ссылке cbr.imind.ru. Подключение к мероприятию по ID: 468-407-394.

На базе опорной площадки Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса в Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д. Федорова с людьми старшего поколения проведут встречу эксперты финансового просвещения. Мероприятие пройдет с соблюдением противоэпидемических норм с 15.00 до 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылке https://vk.com/onbfedorovka.

Кроме того, в течение сентября во всех муниципалитетах Кузбасса планируют проводить данные мероприятия.