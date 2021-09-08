Ремонт трамвайных путей в Новокузнецке повлечет изменение в маршрутах транспорта

в Новокузнецке пройдет ремонт трамвайных путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Новокузнецка сообщает о капитальном ремонте на дорогах.

В ходе федерального проекта «Чистый воздух» в Новокузнецке пройдет ремонт трамвайных путей. Проект направлен на снижение уровня загрязнения в атмосфере и затрагивает 12 крупных городов, в том числе и Новокузнецк.

Ремонт начнется в «Топольниках» и на проспекте Орджоникидзе с 9 сентября. На участке «Топольники» планируется поменять трамвайные пути за 18 суток, то есть до 26 сентября. В это время возможны проблемы при проезде на автомобиле, поэтому мэрия Новокузнецка советует пользоваться объездными путями. На улице Орджоникидзе ремонт запланирован также с 9 сентября в два этапа с полной остановкой автомобильного транспорта:

1 этап коснется участка дороги от пересечения с пр. Металлургов до ул. Спартака;

2 этап начнется сразу после окончания первого и пройдет на участке от пересечения ул. Спартака с пр. Кузнецкстроевским.

На трамвайных путях планируют заменить контактный провод, верхнее строение пути и балластный слой. А на проспекте Орджоникидзе и на переезде в районе Ликероводочного завода положат новый асфальт. Капитальный ремонт проведет ООО «УК «КузбассТрансМет» совместно с МТТП.

Просим обратить внимание на изменения схемы движения трамвайных маршрутов №5 (Транспортная - КМК), №6, №8 и №9 (Транспортная - Собор Рождества Христова): движение будет осуществляться до кольца «Малоэтажки» через проезд Технический.

Помимо этого, временно изменят схему движения автобусного маршрута №28 (Лента - Левый Берег). Его перенаправят по трассе пр. Кузнецкстроевский - «Дворец спорта» - «Площадь Маяковского» - пр. Пионерский.

Плюс ко всему, в жилом районе «2-я горбольница», на время ремонта будет подготовлена работа временных маршрутов автобусов:

№70* (Советская площадь - Веры Соломиной);

№27К-временный (Шолохова - Челюскина).

Они будут проходить по схеме движения: «Комсомольская площадка» - «2-я горбольница» - «Кутузова» - «Транспортная» - «Вокзал» и далее по маршрутам в оба направления.

Администрация Новокузнецка также приносит извинения за временные неудобства. Дополнительная информация о работе общественного транспорта доступна по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 и 8-800-600-4770 (звонки по России бесплатные).