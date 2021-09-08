Шоколад вошел в топ-10 по экспорту АПК, поставки мороженого выросли почти на 40%

Российский шоколад появился в первой десятке самых экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев 2021 года. Его поставки за рубеж выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $340 млн в стоимостном выражении. Экспорт другого сладкого продукта глубокой переработки - мороженого - увеличился на 38% до $47 млн., подсчитал Россельхозбанк.

Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек: газированных напитков - на 48% до $153 млн., кондитерских изделий из сахара - на 19% до $93 млн., фруктовых соков - на 20% до $25 млн., джемов, желе и мармеладов - на 12% до $21 млн.

Главными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого - США, Казахстан, соков - Казахстан, Беларусь, Украина, джемов, желе и мармеладов - Казахстан, Беларусь.

- Содействие развитию экспорта продукции глубокой переработки, специальные разработки для иностранных рынков и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего Востока - это основа роста поставок за рубеж. Особенно перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку стран-экспортеров, то по мороженому может укрепить эту позицию, - комментирует Дмитрий Мушков, первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках.

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