В течение следующей недели в Кузбассе включат отопление

За неделю готовность к отопительному сезону поднимется до 100% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Кузбасса сообщает о начале отопительного сезона.

По всему региону проводятся завершающие этапы подготовки к отопительному сезону. Ремонтные работы, проверка теплосетей, выдача паспортов готовности теплоснабжающим организациям и многоквартирным домам, закрытие нерентабельных и открытие новых котельных - все это уже практически готово.

- На подготовку Кузбасса к предстоящему отопительному сезону направлено 9,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней, в том числе и средства предприятий ЖКХ. Готовность к отопительному сезону составляет 97%, за неделю поправим оставшиеся недочеты, - рассказал председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

На случай аварийных ситуаций на объектах ЖКХ создан аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 3,8 миллиона рублей.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в первую очередь нужно обеспечить теплом детские сады, школы, больницы и жилые дома. Несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом снизился, простудные заболевания никто не отменял. Потому важно не допустить холодных температур, но и в то же время не переусердствовать с жарой.