Конкурсная комиссия утвердила только одного кандидата на пост мэра Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуры на пост мэра Кемерова. Заседание состоялось 8 сентября. Об этом рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Члены комиссии единогласно проголосовали только за одного кандидата - действующего главы города Ильи Середюка. Также на пост претендуют гендиректор АО «Кемвод» Андрей Харламов, директор МБУ «Кемеровские автодороги» Евгений Ветров, председатель регионального отделения партии «Родина» Артем Матвеев, который проживает в Новокузнецке.

На заседании Совета народных депутатов Кемерова примут решение 10 сентября о том, кто станет мэром областного центра.