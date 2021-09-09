Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 6:59

Конкурсная комиссия утвердила только одного кандидата на пост мэра Кемерова

На заседании Совета народных депутатов города 10 сентября примут окончательное решение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конкурсная комиссия утвердила только одного кандидата на пост мэра Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Конкурсная комиссия утвердила только одного кандидата на пост мэра Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуры на пост мэра Кемерова. Заседание состоялось 8 сентября. Об этом рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Члены комиссии единогласно проголосовали только за одного кандидата - действующего главы города Ильи Середюка. Также на пост претендуют гендиректор АО «Кемвод» Андрей Харламов, директор МБУ «Кемеровские автодороги» Евгений Ветров, председатель регионального отделения партии «Родина» Артем Матвеев, который проживает в Новокузнецке.

На заседании Совета народных депутатов Кемерова примут решение 10 сентября о том, кто станет мэром областного центра.