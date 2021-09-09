Жители Кузбасса могут лично убедиться в качестве связи Tele2. Если не понравится, оператор вернет деньги

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 запускает акцию для новых пользователей тарифа «Мой онлайн»: клиенты могут протестировать качество связи в течение 15 дней. В случае если абонентов не устроят связь или скорость интернета, Tele2 вернет им деньги. Акция действует до 26 сентября 2021 года в салонах связи и интернет-магазине Tele2.

В Кузбассе клиенты оператора на тарифе «Мой онлайн» за 350 рублей в месяц получают 20 Гб быстрого интернета (при подключении до 30 сентября 2021 года пакет Гб удваивается), безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона.

Также тариф предусматривает безлимитное использование социальных сетей и мессенджеров. Кроме того, клиенты Tele2 могут переносить остатки неизрасходованных в прошлом месяце пакетов услуг, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей стране и пользоваться SOS-пакетом, когда на счете недостаточно средств для списания платы по тарифу.

Оператор подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Подробности – на moneyback.tele2.ru.