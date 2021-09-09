Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина

Фото: Россельхозбанк.

В рядах амбассадоров Россельхозбанка – звездное пополнение. Теперь о новых предложениях клиентам старшего поколения будет рассказывать народная артистка России и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Концепция кампании – показать, что даже будучи звездой сцены дома Надежда Бабкина – любящая бабушка, которая печет пироги для троих своих внуков и рада побаловать их подарками. «Звезда – это я там, на сцене. А дома я бабушка Надя, фанатеющая от внуков», - рассказывает артистка в ролике. По сути Надежда Бабкина сыграла саму себя.

- Неслучайно именно Надежда Бабкина стала «пенсионным» амбассадором нашего банка. На своем примере она доказывает, что главное – это молодость души. Россельхозбанк с уважением и заботой относится к представителям старшего поколения и предлагает сервисы, которые позволяют упростить и разнообразить их жизнь. Специально для таких клиентов мы разработали экосистему Мое Время. На одной площадке собраны услуги и материалы как прикладного, так и образовательного и развлекательного характера. А представленные в экосистеме банковские продукты РСХБ помогут управлять финансами и найти средства для реализации самых смелых идей, - отметил Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.