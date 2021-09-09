Мэрия Кемерова прокомментировала ситуацию с красящими асфальт рабочими. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове жительница микрорайона Южный заметила у себя под окнами, как рабочие окрашивают асфальт, после чего он становится темнее. Соответствующая видеозапись опубликована в соцсети. Горожанка поинтересовалась, для чего проводят данные работы.

В горадминистрации рассказали, что специалисты пропитывали дорожное полотно с применением материала «Силкоут».

- Данный материал предназначенного для защиты и сохранения свойств асфальта, улучшает внешний вид асфальта, высыхая до абсолютно черного цвета, - отметили в мэрии.

Также добавили,что материал повторно связывает верхние слои асфальта, уплотняет и восстанавливает компоненты, которые связывают асфальтобетон.