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Общество9 сентября 2021 13:21

Мэрия Кемерова прокомментировала ситуацию с красящими асфальт рабочими

Одна из жительниц запечатлела процесс покраски на камеру
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мэрия Кемерова прокомментировала ситуацию с красящими асфальт рабочими.

Мэрия Кемерова прокомментировала ситуацию с красящими асфальт рабочими.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове жительница микрорайона Южный заметила у себя под окнами, как рабочие окрашивают асфальт, после чего он становится темнее. Соответствующая видеозапись опубликована в соцсети. Горожанка поинтересовалась, для чего проводят данные работы.

В горадминистрации рассказали, что специалисты пропитывали дорожное полотно с применением материала «Силкоут».

- Данный материал предназначенного для защиты и сохранения свойств асфальта, улучшает внешний вид асфальта, высыхая до абсолютно черного цвета, - отметили в мэрии.

Также добавили,что материал повторно связывает верхние слои асфальта, уплотняет и восстанавливает компоненты, которые связывают асфальтобетон.