Более 350 дворов отремонтировали во всех муниципалитетах Кузбасса.Фото: АПК.

В Кузбассе по нацпроекту «Жилье и городская среда» в текущем году отремонтировали 351 двор. Областная администрация уточнила, что за счет экономии средств удалось благоустроить на 51 двор больше, чем планировалось изначально.

Губернатор Кузбасса сообщил, что направили почти миллиард рублей на ремонт дворов и общественных пространств во всех 34 муниципалитетах. Кроме того, жильцы выходяли с инициативой преобразований и принимали участие в разработке проекта.

В Белове по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировали 30 дворов. Главным проектом благоустройства стал двор в поселке Инской на улице Липецкой. Помимо основных работ жители решили установить детскую игровую площадку. В Кемерове преобразились дворы по проспекту Ленина, 146 и 144а, которые ранее находились в плачевном состоянии. В Прокопьевске завершили благоустройство в 68 дворах.