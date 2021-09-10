Прокуратура Кузбасса потребовала отремонтировать аварийный мост через реку. Фото: Прокуратура по Кемеровской области.

В Яшкинском районе прокуратура провела проверку после телевизионного сюжета о ненадлежащем состоянии автодорожного моста в деревне Морковкино. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что приняты меры для устранения выявленных нарушений.

Установили, что мост через реку Писаная находится в аварийном состоянии, имеются сквозные провалы настила. Кроме того, проезд и проход через него опасен. В ведомстве уточнили, что дорожная деятельность не осуществлялась должным образом.

Прокурор района по результатам проверки внес главе муниципального округа представление и впоследствии обратился в суд. Администрацию Яшкинского муниципального округа суд обязал обеспечить финансирование капитального ремонта до 1 октября 2021 года, а также обязал МКУ «Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа» выполнить работы по капитальному ремонту моста до 1 ноября текущего года.