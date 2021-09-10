Названы территории Кузбасса, где выявили 166 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 166 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 32. В Новокузнецке - 25. В Белове - 17. В Междуреченске - 13. В Анжеро-Судженске и Прокопьевске - 12. Семь - в Новокузнецком МР. По шесть - в Калтане, Юрге и Промышленновском МО. Пять - в Таштагольском МР. Четыре - в Гурьевском МО. По три - в Киселевске, Осинниках и Ижморском МО. По два - в Краснобродском, Мысках, Беловском МО и Яйском МО. По одному - в Тайге, Кемеровском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 53 569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 50 884 выздоровели, 1189 скончались, 8 801 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.