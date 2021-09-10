В Кузбассе устанавливают системы видеонаблюдения на избирательных участках. Фото: АПК.

В Кузбассе на избирательных участках уже смонтированы видеокамеры. Ведут проверку связи и настройку ракурса. В Кемерове будет действовать Штаб общественного наблюдения за выборами по улице Весенняя, 10.

Там смонтировали видеостену, на которую выводят видео со всех камер, расположенных на избирательных участках. С их помощью в дни голосования можно будет наблюдать за процессом. Отмечено, что записи с видеокамер будут храниться в облачном хранилище три месяца.

- Здесь будут размещены панели видеонаблюдения и оборудованы компьютерные рабочие места. В случае возникновения вопросов и замечаний мы сможем фиксировать факты и разбираться в каждой конкретной ситуации, - отметила председатель Общественной палаты Кузбасса Анна Юдина.