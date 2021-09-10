Кузбасские предприниматели вышли на новый уровень международной торговли

Обучение проходит бесплатно в форме семинаров. Фото: АПК

Прошедшее занятие «Возможности онлайн-экспорта» было посвящено, как и следует из названия, интернет-продажам.

Представители десяти компаний области обсудили, каким образом выбрать рентабельную модель онлайн-торговли, а также изучили нынешние торговые интернет-площадки, экономиечские факторы влияния на объем торговли. Плюс ко всему, предприниматели составили свою стратегию рекламного продвижения того, что будет экспортироваться.

- У представителей малых и средних предприятий региона появилась возможность бесплатно повысить компетенции сотрудников, ответственных за направление внешнеэкономической деятельности и, таким образом, выйти на международный уровень продаж», - отметил руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван Чертенков.

Обучение для кузбасских предпринимателей проходит бесплатно в форме семинаров на базе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с упором на программу Школы экспорта РЭЦ (Российского экспортного центра). Организатор - региональный Центр поддержки экспорта.

Впереди еще не один семинар - всего в программе 11 занятий, затрагивающих международную торговлю. Предпринимателей научат основным этапам реализации экспортного проекта: международному маркетингу, логистике, юридическому оформлению сделок, а также выстраиванию коммуникации с зарубежными партнерами.

Так, следующее занятие «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» будет 14 сентября. Расписание и запись доступны на сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса www.export42.ru.