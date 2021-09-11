Названы территории Кузбасса, где выявили 167 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 36. В Кемерове - 35. В Прокопьевске - 12. В Юрге - 11. В Анжеро-Судженске - 10. В Белове - 9. В Междуреченске - 7. По шесть - в Киселевске и Осинниках. По пять - в Мысках и Новокузнецком МР. По три - в Беловском МО, Гурьевском МО, Промышленновском МО и Юргинском МО. По два - в Кемеровском МО, Таштагольском МР и Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Полысаеве, Ижморском МО, Прокопьевском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 53 736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 51 062 выздоровели, 1195 скончались, 9 858 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.