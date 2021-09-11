Почти две тысячи жителей отдаленных районов Кузбасса проголосовали на выборах в Думу

На выборах проголосовали более 1700 жителей. Фото: АПК

Более 1700 жителей Таштагольского района проголосовали на досрочных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Выборы прошли в следующих населенных пунктах: в Шерегешском городском поселении, Усть-Кабырзинском и Каларском сельских поселениях, а также в Кызыл-Шорском поселении Таштагольского района. В голосовании приняли участие 1758 жителей.

Для того, чтобы все желающие смогли проголосовать - даже если они живут в отдаленных населенных пунктах - избирательной комиссии пришлось добираться на лодке и внедорожнике. А бюллетени и полицейских, которые их охраняют, прибыли на вертолете.

Из-за пандемии выборы, которые являются массовыми мероприятием, проходили с соблюдением всех требований: маски, защитные экраны, халаты и перчатки - для работников участковой комиссии, маска, перчатки и ручка - для избирателей.

Помимо Таштагольского района на выборах уже проголосовали жители отдаленных поселков Мысковского округа. Напомним, что главный день голосования - 19 сентября, воскресенье, и дополнительно - 17 и 18 сентября. Подсчет голосов - также 19 сентября.