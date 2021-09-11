Мариинская угольная компания отказывается платить штраф за загрязнение воздуха

Дело о загрязнении воздуха находится на новом рассмотрении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще в июле Мариинский городской суд выявил, что вокруг объектов угольной компании «Алавеста Групп» не установлена санитарно-защитная зона, а также не осуществляется производственный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха. Минимальный штраф за это - 10 тысяч рублей.

Тогда представитель компании не признала вину, объяснив это тем, что защитная зона еще на стадии установки, а производственный контроль показал, что загрязнение воздуха отсутствует. Сейчас, после обжалования постановления о вынесении штрафа, оказалось, что правонарушения все же есть. Однако некоторые существенные процессуальные нарушения, препятствующие объективному рассмотрению дела, - тоже.

В итоге постановление суда первой инстанции отменено, и дело находится на новом рассмотрении.