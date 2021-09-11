В Кузбассе благоустроили 70 процентов объектов региона

88 объектов уже благоустроено. Фото: АПК

Губернаторская программа, действующая с 2019 года, предполагает вовлечение жителей в решение вопрос местного значения и определении приоритетов расходования бюджета, а также поддержка инициатив граждан.

Так, в регионе на 88 объектах работы по благоустройству уже завершены и приближаются к завершению еще на 38. Это и спортивные и игровые площадки, и места массового отдыха, и мемориальные комплексы. Так как программа актуальна до сих пор - к празднованию 300-летия Кузбасса сделали 375 объектов - ее работа будет продолжаться и дальше. Например, по желаниям жителей благоустроили территорию мемориального комплекса в селе Суслово Мариинского округа, сквер в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого округа.

Любой житель Кузбасса старше 16 лет может поучаствовать в программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива». С 8 ноября по 8 декабря 2021 года проходит прием заявок на конкурс проектов для следующего года. Всю информацию можно получить на официальном сайте Минфина Кузбасса или по телефону ведомства: 8 (384-2) 58-25-98.