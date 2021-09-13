Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 32. В Кемерове - 29. В Прокопьевске и Белове - 17. В Юрге - 13. Десять - в Анжеро-Судженске. Восемь - в Осинниках. Шесть - в Новокузнецком МР. По пять - в Калтане, Таштагольском МР и, Яшкинском МО. По четыре - в Крапивинском МО и, Юргинском МО. Три - в Гурьевском МО. По два - в Междуреченске, Мысках, Беловском МО, Прокопьевском МО и Яйском МО. По одному - в Киселевске и Тайге.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 54 077 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 51 414 выздоровели, 1204 скончались, 10 382 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.