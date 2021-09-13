Россельхозбанк и сеть «Магнит» расширяют географию взаимодействия по продвижению фермерской продукции

Фото: Россельхозбанк.

Россельхозбанк и розничная сеть «Магнит» расширяют географию сотрудничества по поддержке и продвижению фермерской продукции в сетевых магазинах. Теперь у каждого производителя сельскохозяйственной продукции появилась возможность направить коммерческое предложение по поставке своих товаров на полки гипермаркетов «Магнит» в Москве, Московской области и в ближайших регионах Центрального федерального округа.

Для удобства производителей на разработанной РСХБ платформе Свое Фермерство появилась специальная форма заявки, заполнив которую, каждый заинтересованный в сотрудничестве с крупными ритейлерами фермер может подать коммерческое предложение по поставке товаров. Впоследствии предложение попадет напрямую в отдел закупки «Магнит», который проверит соответствие фермерской продукции критериям отбора и рассмотрит возможность для сотрудничества по размещению фермерской продукции. На данном этапе ритейлер принимает предложения по поставке фруктово-овощной и молочной продукции.

- Мы ставим своей целью создать максимально короткий путь от производителя фермерской продукции до потребителя, чтобы каждый фермер нашел своего клиента и тот канал сбыта, который будет для него удобен, - отметила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

Партнерский материал.

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