В Кузбассе новая тепломагистраль снизит количество выбросов загрязняющих веществ. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса в ходе рабочего визита в Белово 13 сентября принял участие в запуске новой тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС до центральной части города.

Теплоэлектростанции позволит обеспечить теплом и горячей водой жилой фонд, объекты социальной сферы, предприятия. Глава региона отметил, что теплопровод позволит вывести из эксплуатации шесть устаревших котельных, теперь не надо будет завозить для них 200 тысяч тонн угля в год, что значительно снизит количество выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Строительство теплоцентрали заняло 14 месяцев, проводилось в рамках предоставленной Минстроем России субсидии на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60%. Протяженность тепломагистрали составила 12 километров от Беловской ГРЭС до ближайшей котельной №10.

Также специалисты провели модернизацию энергоблоков №3 и №5 и вспомогательного оборудования электростанции. В самом городе муниципалитет построил 3,6 километров тепломагистрали от котельной №10 до точки врезки на подкачивающей насосной станции.