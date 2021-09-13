В Кузбассе досрочно проголосовали на выборах в Госдуму 1928 жителей. Фото: АПК.

В труднодоступных и отдаленных территориях Кузбасса завершилось досрочное голосование избирателей по выбору депутатов в Госдуму. В Чебулинском, Крапивинском и Яйском муниципальных округах оно прошло в минувшие выходные. 148 человек приняли участие.

Досрочное голосование проводилось с соблюдением противоэпидемических мер с 5 по 12 сентября 2021 года в Кузбассе. Члены избиркома посетили отдаленные и труднодоступные поселки пяти муниципалитетов региона: Таштагольского района, Мысковского городского округа, Чебулинского, Крапивинского и Яйского муниципальных округов. Всего в голосовании приняли участие 1928 избирателей.

Напомним, что выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Подсчет всех голосов, включая тех, кто проголосовал досрочно, пройдет после завершения голосования 19 сентября.