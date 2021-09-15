В Кемерове возобновляют подачу электроэнергии.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
На Кемеровской ГРЭС 5 сентября в 7.15 случилось короткое замыкание на высоковольтном оборудовании. В результате была прекращена подача электроэнергии в границах улица Дзержинского - проспект Ленина - проспект Кузнецкий - улица Карболитовская. Также была остановлена работа трамваев, троллейбусов, 12 светофоров.
В СГК Кузбасс сообщили, что начинается поэтапное подключение электроэнергии. Уточнили, что специальная комиссия технических специалистов разберется с причинами срабатывания автоматической защиты на электростанции.