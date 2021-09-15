В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 15 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 5.58, которая произошла в Крапивинском районе с координатами 55.22 широты и 86.84 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.9, а в эпицентре интенсивность 3.2. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что в Беловском муниципальном районе 4 сентября случилось землетрясение.