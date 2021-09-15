Названы территории Кузбасса, где выявили 167 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 29. В Кемерове - 24. В Белове - 22.В Междуреченске - 19. В Прокопьевске - 12. Десять - в Калтане. Девять - в Юрге. Восемь - в Анжеро-Судженске. Четыре - в Гурьевском МО. По три - в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Тайге, Новокузнецком МР. По два - в Киселевске, Беловском МО, Ижморском МО, Таштагольском МР, Яйском МО, Яшкинском МО. По одному - в Мысках, Осинниках, Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 54 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 51 766 выздоровели, 1215 скончались, 11 220 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.