В Кузбассе стартовала программа капремонта «Мой новый детский сад». Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев объявил о запуске в Кузбассе программы капитального ремонта «Мой новый детский сад». Об этом он сообщил в ходе осмотра ремонтных работ детского сада-начальной школы №235 в Новокузнецке. По словам главы региона, проект «Мой новый детский сад» будет запущен по аналогии с программой «Моя новая школа».

- Детсад №235 стал пилотным объектом программы, далее она будет реализовываться в других районах области, - отметил Сергей Цивилев.

Также добавил, что строители полностью отремонтировали и утеплили крышу, в помещениях сняли старые полы, заменяют все коммуникации и благоустраивают двор.

Кроме того, глава региона посетил стройплощадку двухэтажного детского сада на 190 мест, 40 из которых ясельные, в Новоильинском микрорайоне Новокузнецка. На возведение детсада выделено 320 миллионов рублей. Объект будет сдан в 2022 году.