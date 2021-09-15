В Новокузнецке кинотеатр «Коммунар» готов почти на 80%. Фото: АПК.

Губернатор 15 сентября в ходе рабочей поездки в Новокузнецк проверил работы по реставрации здания кинотеатра «Коммунар», который готов почти на 80%. Глава региона сообщил, к концу октября завершат работы по благоустройству прилегающей территории, а до конца этого года здание сдадут в эксплуатацию.

- Здание пришлось переделывать под современную сейсмику, теперь оно может выдерживать до 8 баллов. Здесь применили лучшие материалы, самое современное оборудование, акустику. Это важно, ведь мы делаем это для детей, сюда переедет кукольный театр «Сказ», - отметил Сергей Цивилев.

Стоимость работ составила свыше 400 миллионов рублей, средства выделили из консолидированного бюджета. Отреставрированный кинотеатр «Коммунар» войдет в культурный квартал «КоммунАрт», вместе с Новокузнецким драматическим театром, площадью искусств и городским парком имени Гагарина.