В парке поселка Бачатский высадили 1 200 деревьев

Фото: АПК.

В поселке Бачатский Беловского округа благоустраивают парк «Юбилейный» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В капитальный ремонт и обновление места отдыха вложили более 50 миллионов рублей, из них 43, 9 миллиона рублей - средства федерального, 5 миллионов рублей - местного, 1,3 миллиона рублей - областного бюджетов. Последним штрихом в новом облике парка стало озеленение.

- Пройдет два-три года, и высаженные нами сегодня деревья окрепнут, парк станет еще красивее. Важно, что «зеленых» и уютных мест в Кузбассе становится больше, - отметил первый заместитель губернатора - председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

В парке высадили 1 200 молодых вишен, яблонь, елей и сосен. Саженцы расположили отдельными секторами, чтобы получились хвойная, фруктовая и ягодная аллеи. За лето отремонтировали асфальтобетонные и брусчатые тротуары, обустроили велодорожки, скейт-парк, установили скамейки, детскую площадку. Для удобства людей с ограничениями зрения по центральным направлениям парка смонтировали специальное тактильное покрытие.