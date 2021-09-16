В Новокузнецке открыли новую инфекционную больницу на 300 коек. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 15 сентября открыл Новокузнецкую городскую клиническую инфекционную больницу № 8 имени В.В. Бессоненко. Также участие принял заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Мы сами спроектировали и в кратчайшие сроки - за полтора года - построили этот уникальный объект. Спасибо Министерству здравоохранения Российской Федерации за поддержку. Команда врачей уже сформирована, больница готова принимать пациентов, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Отметим, что строительство началось в 20 апреле 2020 года. Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских сотрудников, в том числе более 70 врачей. В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, где при необходимости удастся развернуть более 300 коек.

В комплексе имеются отделения лучевой диагностики, клинико-диагностической и микробиологической лаборатории. Также планируется развитие амбулаторной службы. Учреждение ориентировано на диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями – вирусными гепатитами, паразитарными болезнями, нейроинфекциями, с природно-очаговыми заболеваниями, ВИЧ и особо опасными инфекциями.